UFFICIALE – Palacios passa al Monza | il comunicato dell’Inter

Arriva ilsull’addio di Tomas, che giocherà in questi mesi al. Il club svela altri dettagli.– Arriva ilin merito alla cessione diverso il. Questa la nota: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tomasal. Il difensore argentino classe 2003 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione”. Persi tratta di un’opportunità da sfruttare al meglio per poi ritornare a Milano, in tempo per il Mondiale per Club, più pronto e preparato per affrontare nuovi importanti sfide. La formula del prestito secco dimostra la fiducianei suoi confronti. D’altronde la scorsa estate, il club nerazzurro ha voluto sborsare sette milioni di euro per prelevarlo dall’Independiente Rivadavia.