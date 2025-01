Fanpage.it - Tutti pazzi per l’ADHD, lo psichiatra: “Cosa fare se pensate di essere neurodivergenti”

Nell'immaginario collettivo il disturbo da deficit di attenzione/iperattività è ancora qualcosa di confuso. Sui social spuntano test fai da te, autodiagonsi, e viene trattato come un disturbo quando non lo è. Per orientarci meglio sul terreno delle neurodivergenze abbiamo parlato con loRoberto Pagani.