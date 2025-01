Parmatoday.it - Turismo, quasi 356mila le presenze a Parma

Leggi su Parmatoday.it

Non si arresta la crescita delin Emilia-Romagna. Lo confermano i dati relativi al 2024 con oltre 40,5milioni di, in aumento del +3,6% rispetto al 2023, mentre gli arrivi sfiorano gli 11,8 milioni, pari al +2,7%, sempre sull’anno scorso. Una crescita trainata in particolare.