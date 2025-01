Quotidiano.net - Trump, pensioni e sanità non saranno toccate da stop fondi

Leggi su Quotidiano.net

Donaldassicura che la "pensione" degli americani e la "" non verrannoda "ciò che stiamo facendo o faremo" probabilmente riferendosi al congelamento deifederali. Donaldha dato fino al 6 febbraio agli impiegati federali per presentarsi in ufficio oppure "licenziati".