Iltempo.it - Trump: "Criminali illegali" in un centro migranti a Guantanamo. L'annuncio

Leggi su Iltempo.it

È scattata la stretta anti-promessa in campagna elettorale da Donald. Il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato che "istranieri" arrestati nelle retate lanciate dalla sua amministrazione saranno portati a, ildi prigionia creato dagli Usa nella base navale a Cuba durante la guerra al terrorismo. Parlando alla Casa Bianca ha detto che "firmerà un ordine esecutivo per dare ordini al dipartimento di Difesa e per la Sicurezza Interna per iniziare a preparare undi detenzioneda 30mila letti a". "È difficile uscire da quel posto", ha spiegato il tycoon in merito alin cui in passato sono stati rinchiusi quasi 700 sospetti terroristi.ha firmato oggi il Laken Riley Act come prima legge della sua nuova amministrazione, legata sostanzialmente alla detenzione e alla potenziale deportazione di persone presenti illegalmente nel territorio statunitense che risultano accusate di furto e crimini violenti prima di una condanna effettiva.