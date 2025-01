Chietitoday.it - Trovato il corpo di Andrea Prospero

Leggi su Chietitoday.it

Sono finite nel più tragico dei modi le ricerche di, lo studente di Lanciano scomparso da venerdì scorso a Perugia. Il ragazzo è statosenza vita questo pomeriggio in una casa in via del Prospetto, traversa di via della Viola, in pieno centro storico come riporta.