Tremezzina, bloccati in una zona impervia: salvati due ragazzi di 14 e 17 anni

, 29 gennaio 2025 – Durante una passeggiata sui monti, si sono avventurati in unasenza riuscire a trovare la strada del rientro. Duedi 14 e 17, dopo essere rimasti ancorati ad alcuni arbusti rischiando di precipitare, hanno deciso di chiedere soccorso inviando le loro coordinate alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Como. Le squadre di Menaggio assieme al soccorso alpino, si sono attivate questa sera alle 18, dirigendosi a Tremezzo in località Praa della Taca, come da indicazioni fornite dagli stessi. Sul posto è intervenuta anche la squadra del Saf di Como, gli specialisti speleo fluviali in grado di lavorare in zone impervie e difficili, e il tecnico dell’elisoccorso, che è sceso con il verricello raggiungendo i due giovani.