Tosi e turbogruppo L’analisi di Brumana

Un disciplinare di gara che imponeva di contenere la relazione tecnica in "5 facciate di fogli A4, oltre all’indice" che Francoha rispettato e che chi ha vinto la gara, invece, ha superato presentando numerosi allegati a supporto. Secondo il consigliere del Movimento dei Cittadini, Franco, va rintracciato in questo passaggio l’esclusione di Francodalla gara per il turbo gruppo da circa 9 milioni di euro del termovalorizzatore di Borsano gestito da Neutalia, gara sulla quale pende il ricorso della stessa Franco. "Laha preso atto di questa inflessibilità e quindi ha riempito in modo molto fitto cinque facciate – è la tesi di-, ma Comef, l’altra concorrente, ha accompagnato alle sue cinque facciate sette allegati di 15 facciate. La commissione ha considerato insufficiente la relazione dellaattribuendole solo tre punti su un massimo di 10, che, stando al disciplinare, corrispondono a “scarse informazioni”.