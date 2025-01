Ildifforme.it - Tajani su Almasri-Meloni: “Avviso è proditorio attacco delle toghe per la riforma”

Leggi su Ildifforme.it

Undi garanzia "senza alcun senso", secondo il vicepremier, in quanto il ministero dell'Interno non ha competenze in merito, semplicemente i giudici hanno scarcerato il cittadino libico e il governo lo ha espulso perché pericolosoL'articolosu: “per la” proviene da Il Difforme.