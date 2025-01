Anteprima24.it - SuperEnalotto: a Napoli centrato un “5” da oltre 44mila euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCampania a segno con il. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, aun “5” da 44.329,20presso il Tabacchi Corvino in via Michelangelo, 32A. L’ultimo “6” da 89,2 milioni diè statoil 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 30 gennaio, è di 65,8 milioni di.L'articolo: aun “5” daproviene da Anteprima24.it.