Top-games.it - Super Mario: L’eroe iconico dei videogiochi!

Leggi su Top-games.it

Salta, schiva, raccogli le monete e salva la Principessa! Sì, stiamo per raccontarti la storia del nostro idraulico baffuto preferito,! Questo intramontabile eroe deiha fatto il suo debutto nel lontano 1985, ma il suo impatto è stato così grande da lasciare un segno indelebile nella storia dei giochi.La storia diinizia da quiTutto ha avuto inizio con il gioco “Bros.“, sviluppato da Nintendo. In questo platform a scorrimento laterale, i giocatori hanno preso il controllo didal cappello rosso, nella sua missione per salvare la Principessa Peach dalle grinfie del malvagio Bowser.Il gameplay era semplice ma coinvolgente, con livelli ben progettati, nemici ingegnosi e potenziamenti come il fungo che faceva cresceree il fiore che gli conferiva il potere di lanciare palle di fuoco.