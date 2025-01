Parmatoday.it - Sul cellulare la notifica di allerta: arrestato 28enne mentre tenta il furto di vino pregiato in un bar

Leggi su Parmatoday.it

Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Parma, su disposizione della centrale operativa è stata inviata in via Savani, in risposta ad una segnalazione diin atto presso un esercizio commerciale.Il proprietario del.