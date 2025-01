Anteprima24.it - Studente sbaglia la fermata dell’autobus ed i Carabinieri la aiutano a ritornare a casa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera un equipaggio della Compagnia deidi Mirabella Eclano è intervenuto in località Passo, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di una bambina sola e disordinata che camminava in strada.La ragazzina, che aveva viaggiato a bordo di un autobus di linea, si era distratta ed avevatoritrovandosi, senza cellulare e in un posto a lei sconosciuto. Dopo la segnalazione al 112, isi sono subito allertati ed in breve tempo sono riusciti a rintracciare i genitori della 12enne; che ha così potuto riabbracciare la madre e lasciarsi alle spalle quella brutta disavventura.L'articololaed ilaproviene da Anteprima24.it.