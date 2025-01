Lapresse.it - Stormy Daniels, Trump fa ricorso contro la condanna

Donaldha fattola suaper il pagamento in nero alla porno star. I legali del presidente hanno presentato oggi un avviso di, chiedendo alla Corte d’Appello di New York di annullare ladello scorso maggio per i 34 capi d’imputazione per falsificazione di documenti aziendali. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, che ha perseguito il caso, avrà la possibilità di rispondere presentando propri documenti al tribunale.La pena che era stata disposta dal giudice prima dell’entrata in carica dinon comporta alcuna punizione. Per l’appellosi è affidato ad un nuovo team di legali dello Sullivan & Cromwell, guidato dal co-presidente dello studio Robert Giuffra.