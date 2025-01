Palermotoday.it - Sorpresi a rubare le grondaie in rame in due ville, quattro arresti tra Balestrate e Montelepre

I cittadini segnalano il furto in duee i carabinieri bloccano i ladriall'opera. I carabinieri hanno arrestato aun ragazzo di 27 anni e un uomo di 60 accusati di furto aggravato in concorso dopo essere stati colti in flagranza all'interno di un immobile che si trova in.