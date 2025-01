Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, Di Marzio annuncio l’obiettivo del club: incontro in corso!

MercatoUltimissime – Ilazzurro è pronto a piazzare un importante colpo. In queste ore, sta andando in scena uncruciale. Sono ore molto calde in casain chiave mercato. Ilazzurro, dopo aver accolto già tre calciatori, è pronto ad allungare ulteriormente la lista. Da diverse settimane, il DS Manna starebbe seguendo profili importanti. Uno dei prossimi colpi potrebbe essere legato alla fase difensiva, la quale non vanta alternative molto valide. Non a caso, sono emersi dettagli chiave su una possibile operazione.Ilvuole Comuzzo:incon l’agenteIlresta molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra è alle prese con diverse situazioni di mercato, le quali potrebbero sbloccarsi nelle prossime ore.delè quello di ingaggiare un nuovo difensore di qualità, in modo tale da rinforzare il reparto.