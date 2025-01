Ilrestodelcarlino.it - Snack alla droga, nascondeva in casa 18 panetti di hashish: arrestato 59enne

Bologna, 29 gennaio 2025 - Conservava in18di, per un totale di circa 900 grammi, a forma di barretta di cioccolato. Laè stata però scoperta dai carabinieri che hannolo spacciatore, un cinquantanovenne, disoccupato e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i carabinieri della stazione Bologna San Ruffillo, nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati legati, si sono presentati adell'uomo, sospettato di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti e di detenere all’interno della propria abitazione un ingente quantitativo di, pronta per essere venduta. I militari dell'Arma, dopo avergli spiegato il motivo della perquisizione, hanno cercato e trovato lanascosta indel cinquantanovenne: diciottodia forma di barretta di cioccolato con la scritta “Snickers”, ciascuno del peso di 50 grammi, per un totale di circa 900 grammi, oltre a un frammento della stessa sostanza pari a 18 grammi e circa 200 grammi di marijuana contenuta all’interno di una busta utilizzata per il sottovuoto.