Sisto sbugiarda le toghe rosse | Nessun automatismo scelta della Procura | GUARDA

“Le indagini a carico di Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri? C'erano tante scelte che potevano essere effettuate e ladi Roma ha scelto di iscrivere a modello 21 quattro membri del governo. Non c'èobbligo”. Così il viceministroGiustizia Francesco Paoloa margine del convegno “Le sfide dell'IA” a Roma a Palazzo San Macuto. “Lapoteva mandare un modello 45 o poteva mandare una richiesta contestuale di archiviazione. Parlare di automatismi è inesatto. È stata unache si può condividere o no, e noi non la condividiamo, deltoreRepubblica, ma è unavera e propria”, ha spiegato l'esponente di Forza Italia.