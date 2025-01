Sinner non va da Mattarella, oggi l'Italtennis al Quirinale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Jannikassenteal. Il Presidente della Repubblica, Sergio, si prepara a ricevere le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del Bjk Cup e della Coppa Davis. L'appuntamento è per stamattina alle 10.30 al, reduce dal trionfo agli Australian Open, non ci sarà: dà forfait per .