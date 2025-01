Sequestro 46mln a filiale Italia FedEx

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.40 La Gdf milanese ha sequestrato allana di46 milioni di euro, nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale. Per i Pm, che hanno chiesto la misura preventiva d'urgenza, la società leader in trasporti e logistica avrebbe stipulato falsi contratti d'appalto a imprese "serbatoi" di manodopera. Queste offrivano costi stracciati perché inadempient nel pagamento d'imposte e nel versamento di contributi all'Inps. Indagati due responsabili die la società stessa.