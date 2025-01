Quotidiano.net - Senato sospeso fino a martedì: opposizioni chiedono chiarimenti su inchiesta Meloni

L'aula delverrà sospesa: è quanto chiesto dallee deciso dalla conferenza dei capigruppo, dopo le mancate informative dei ministri Nordio e Piantedosi sul rimpatrio del generale libico Almasri e l'in cui è coinvolta la premier Giorgia. "Non andremo avanti con i lavori finché il governo non chiarirà i contorni della vicenda, che non è solo giudiziaria ma essenzialmente politica e molto grave", ha detto il capogruppo del Pd, Francesco Boccia, al termine della riunione e parlando insieme ai colleghi del M5s, Avs e Italia viva. La prossima capigruppo è stata convocataalle 15.