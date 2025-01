Vanityfair.it - Selena Gomez, l'ira dei repubblicani dopo il video in cui piange per i migranti espulsi: «Deportatela in Messico»

il filmato social in cui raccontava il suo dolore per le politiche di deportazione di Trump l'attrice e cantante di origini messicano-americane è stata pesantemente attaccata. Qualcuno ha persino proposto di espellerla dagli Usa, scatenando la sarcastica replica di: «Grazie per la risata e la minaccia»