Scutari "Fiat Grande Panda si ispira al passato guardando al futuro"

TORINO (ITALPRESS) – Dopo la presentazione dello scorso luglio, la nuova Fiat Grande Panda è finalmente disponibile agli ordini e arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2025. "La sfida di ritornare nel segmento B – dichiara Alessio Scutari, Fiat e Abarth Managing Director Italia – era straordinariamente importante. Si tratta del segmento più importante per l'Italia ma anche uno dei più importanti per l'Europa. Abbiamo deciso di affrontarlo ispirandoci al passato guardando al futuro interpretando le esigenze del consumatore di oggi di avere una vettura compatta ma spaziosa, funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di tutti e con motorizzazioni moderne molto efficienti e che permettano di affrontare ogni tipo di spostamento".