Scossone nelle Langhe: Vietti in vendita. Sulla cantina piemontese gli occhi del gruppo Lvmh

Alla vigilia dei 10 anni di permanenza alla guida di uno dei brand vitivinicoli più importanti di Langa pare che la Krause Holdings sia vicina alla cessione di, storicadi Castiglione Falletto, acquisita nel giugno 2016 dalamericano. Sono infatti sempre più insistenti le voci che si susseguonodella solida realtà vitivinicola su cui starebbe planando - secondo quanto il Gambero Rosso è in grado di anticipare - il grandedel lusso, Louis Vuitton Moët Hennessy, la creatura di Bernard Arnault che nel 2024 ha conquistato il podio - e non solo quello - della classifica delle etichette con il maggior valore.Almeno due le cantine nel mirino diSarebbe il primo acquisto in Italia e nella zona blasone del vino italiano, lepiemontesi con unache ne ha tracciato una storia in tutto il mondo.