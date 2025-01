Ilgiorno.it - "Scontro strumentale tra lavoratori e ospiti. Ora il ricovero è un lusso"

"Con la presente desideriamo informarvi che la retta di degenza subirà un incremento, reso necessario dopo il rinnovo del Contratto collettivo nazionale.". Le comunicazioni inviate dalla Rse alle famiglie lombarde aprono così. "È inaccettabile che le strutture facciano intendere che l’elevato costo a carico delle famiglie sia dovuto al rinnovo di un contratto nazionale atteso da tempo", commenta Daniele Gazzoli (nella foto), segretario generale di Spi Cgil Lombardia. "Gli interessi divengono strumentalizzati e messi in contrapposizione per giustificare la gestione privatistica di parte del settore". Regione Lombardia - sottolinea il sindacato - ha stanziato risorse importanti per andare incontro al maggiore carico assistenziale di alcune tipologie die anche un contributo ai maggiori costi dovuti ai rinnovi di alcuni dei tanti contratti nazionali presenti nelle residenze socio-sanitarie.