Perugiatoday.it - Schianto nella notte, soccorsi in azione

Leggi su Perugiatoday.it

lungo la Flaminia, all'altezza di Nocera Umbra,tra il 28 e il 29 gennaio. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri si è verificato un frontale tra due auto. Uno dei due automobilisti è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed entrambi sono stati.