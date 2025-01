Fanpage.it - Scarpe rubate dai bulli a scuola, l’Istituto nega: “Nessuna denuncia”. La famiglia: “Era inutile”

Del fatto raccontato dal ragazzo, che del resto sarebbe avvenuto mesi fa, in effetti non è stata fatta alcuna denuncia ma ladel 14enne di Valdobbiadene ha ribadito il racconto del ragazzo: "A che serviva fare denuncia contro quei minori che non hanno paura di niente?".