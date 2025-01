Quotidiano.net - Sanremo 2025: svelata ufficialmente la scenografia futuristica dell'Ariston

Leggi su Quotidiano.net

Il Festival di, in programma dall'11 al 15 febbraio al Teatro, si prepara a stupire il pubblico con unainnovativa e all'avanguardia. L'architetto Riccardo Bocchini ha ideato per questa 75ª edizione una "Techno Hall", un salonee feste iper-moderno che fonde eleganza e tecnologia. Paresti-scultura super tecnologiche Laè caratterizzata da pareti-scultura capaci di torcersi in tre dimensioni, creando un effetto di movimento continuo che avvolge il pubblico. L'orchestra sarà posizionata ai lati del palco, lasciando spazio al centro per le esibizioni degli artisti. Le linee architettoniche sinuose e plastiche si integrano con motorizzazioni tecnologiche, permettendo movimenti armonici e trasformazioni sceniche dinamiche. Un palco diverso per ogni canzone Un elemento distintivo di questaè la sua capacità di adattarsi a ogni performance.