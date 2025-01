Bubinoblog - SANREMO 2025: CONTI SVELA LA SCENOGRAFIA DEL FESTIVAL E MOLTI RESTANO A BOCCA APERTA

Carloladeldi, ideata dall’architetto Riccardo Bocchini che la presenta così: «L’eleganza della semplicità e dell’armonia».Bocchini, che “veste” il 75°di, sintetizza così la sua “Techno Hall”, il progetto per la scena del Teatro Ariston da lui pensato per accogliere Carlo, i protagonisti della rassegna canora e tutto il pubblico, in teatro e in tv.Una scena a 360 gradi capace di mutare aspetto e suggerire atmosfere diverse per ogni canzone, la cui semplicità cela la complessità di un lavoro che coniuga grafica e illuminotecnica, tecnologia e “motori”.Come nel caso di quelle Bocchini definisce “pareti/scultura” che – spiega – «si torceranno in tre dimensioni, tutto in un’essenzialità di linee, alla ricerca di una pulizia e di un’eleganza delle immagini: l’eleganza di una scena armonica che abbraccerà gli spettatori, trasferendo emozioni, e l’eleganza della forma che, attraverso le movimentazioni elettromeccaniche, si trasformerà al servizio delle canzoni, riuscendo perfino a sparire completamente».