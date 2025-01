Iltempo.it - Sanremo 2025, altri guai per la Rai: esposto contro il duetto tra Fedez e Marco Masini

Leggi su Iltempo.it

La consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, ha presentato unalla Rail'annunciatodei cantantialla prossima edizione di. I due intoneranno, nella serata dedicata alle cover, una celebre canzone di quest'ultimo, 'Bella Stronzà, per cui in molti hanno visto un chiaro riferimento a Chiara Ferragni. «Io dico che da 'Bella stronzà a violenza il passo è breve perchè il testo è veramente molto, molto forte e mi fermo a questo aggettivo perchè chi lo conosce ci sono dei passaggi che sono anche molto volgari oltre che a fare un riferimento alla violenza - spiega Ventura - io credo che in una manifestazione con ampio respiro come può essere il festival diche viene visto alle volte anche in Eurovisione quindi al di fuori dei nostri confini trovo tutto questo molto discutibile e improprio».