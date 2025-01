Perugiatoday.it - Sanità in Umbria, la promessa della Proietti: "Nuovo modello di gestione delle liste d'attesa"

Leggi su Perugiatoday.it

"Undid’e di presa in caricopersona". È lapresidenteRegione, Stefania, che si dice "costantemente impegnata, in prima persona, con tutto lo staffdirezione regionale Salute e welfare" per fare fronte al.