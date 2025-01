Lopinionista.it - Salvini: “Bene altri 146 milioni per la ricostruzione post-sisma del 2016”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Grande soddisfazione” di Matteo“per gli ulteriori 146per i 178 interventi previsti per la Riparazione e”, che per lui rappresentano “la conferma dell’attenzione e della concretezza del governo e dell’impegno del Mit e di Anas”.E’ quanto si legge in una nota del Mit – ministero delle infrastrutture e dei trasporti.L'articolo: “146per ladel” L'Opinionista.