2anews.it - Salvati dalla Gang, a Napoli una miniserie sulla devianza giovanile: mille persone per il casting

per ilappena aperte le iscrizioni per “”, ultima produzione di Max Adv. Cos’è una Babyse non un gruppo di ragazzi cresciuti nei disvalori della società. Cos’è una babyse non ragazzini giunti troppo presto alla vita secondo le regole del branco: mors tua, vita mea. Cos’è .