Milanotoday.it - Sala attacca ancora il Pd (e Maran) sul Salva Milano

Leggi su Milanotoday.it

Tienebanco il, la legge in via di approvazione al Senato dopo il voto bipartisan alla Camera per "interpretare" le leggi urbanistiche in modo favorevole a quanto avviene da anni in città, per quanto riguarda l'utilizzo della Scia (Segnalazione certificata d'inizio attività).