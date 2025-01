Firenzetoday.it - Rovezzano: tenta la fuga dalla polizia, indosso cocaina e hashish

Leggi su Firenzetoday.it

Gli agenti hannoto di fermarlo per un “controllo di routine” ma il 19enne - intuite le intenzioni degli operatori – ha iniziato una rocambolesca, prima a bordo della bicicletta poi a piedi disfacendosi del mezzo. Lungo via Rocca Tedalda. Raggiunto in via Mariottivolante che.