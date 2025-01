Cms.ilmanifesto.it - Roma, ufficio stranieri: un uomo è morto dopo la notte al gelo

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

«Non è chiaro se si trattasse di un richiedente asilo in attesa per il disbrigo di una pratica burocratica, e in effetti non importa: era una persona». Così il coordinamento .: unlaalil manifesto.