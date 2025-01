Lapresse.it - Roma, proteste agricoltori: trattori in piazza

Si riaccende la protesta degliche in tutta Italia stanno dando vita a nuovi presidi con l’intento di convergere il 5 marzo aper una grande manifestazione mirata a chiedere al ministero lo stato di crisi del comparto. “In tutta Italia sono nati dei gruppi che oggi si ritrovano in questo consiglio per unificare la protesta“, spiega Elia Fornai, del Coapi, Coordinamentoe pescatori italiani, a margine della conferenza stampa di presentazione adella nuova mobilitazione. “Abbiamo iniziato un percorso che parte dai territori coinvolgendo i sindaci e le Regioni. Dopo, in sinergia con le amministrazioni locali, il 5 di marzo faremo una grande manifestazione a, se non riuscissimo ad aprire un nuovo dialogo con le istituzioni ragioneremo cosa fare. Alle porte dici sono già dei presidi.