Iltempo.it - Roma-Eintracht, Capitale blindata: quali sono le misure di sicurezza

In occasione della partita, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico, l'area di piazza di Spagna sarà protetta con barriere mobili e varchi presidiati. È una dellemesse a punto nel piano per la gestione dellapredisposto durante il tavolo tecnico presieduto dal questore della. Già da mercoledì saranno in campo mezzi speciali con idranti. «La strategia - spiega la Questura - è quella del doppio binario. I tifosi ospiti che arriveranno con l'intento di vivere l'evento sportivo, secondo le regole del folklore e del tifo, saranno accolti e riceveranno ogni tipo di assistenza. Nessuno sconto, tuttavia, sarà riservato a quanti avessero intenzione di arrivare per porre in essere azioni capaci di determinare turbative dell'ordine e dellapubblica».