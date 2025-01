Ilrestodelcarlino.it - Riunione del Gos, poi la prevendita

Il Gos (Gruppo operativo sicurezza) si riunirà questa mattina e soltanto dopo – presumibilmente nel pomeriggio – potrà essere attivata ladei biglietti per i tifosi ospiti per la gara in programma sabato 1 febbario, alle 15, a Catanzaro. Sulla base di quanto suggerito dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive non dovrebbe esserci alcun tipo di restrizione per i tifosi del Cesena che vorranno seguire la squadra in trasferta. I tafferugli tra tifosi del Cesena e del Rimini dopo la gara di terza categoria tra Valverde e Cattolica avevano fatto temere un divieto di trasferta.