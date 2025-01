Anconatoday.it - Ritrovamento di tartarughe marine lungo le coste, come bisogna comportarsi? Le info utili

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA -le, in particolare dopo grandi mareggiate, non è improbabile imbattersi in carcasse di, in genere della specie “caretta caretta”, o più raramente in esemplari feriti.in questi casi? Questi ritrovamenti devono essere segnalati.