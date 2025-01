Fanpage.it - Rinviata al 10 febbraio l’udienza per Alessia Pifferi, l’avvocata: “Sta male, non poteva essere presente”

Leggi su Fanpage.it

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha deciso di rinviare l'udienza a carico dial 10. La 39enne, già condannata in primo grado all'ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi, non era in aula perché malata.