Palermotoday.it - Rifiuti, ronde contro gli abbandoni illeciti nell'area del mercato ortofrutticolo

Leggi su Palermotoday.it

Avviata una pulizia straordinaria in via Montepellegrino con le squadre della Rap per rimuovere gli ingombranti e gli scarti ortofrutticoli, spazzando e pulendo le strade anche con le spazzatrici al seguito. Poi l'arrivo di una task force della polizia della Città metropolitana di Palermo per.