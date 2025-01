Livornotoday.it - Rifiuti | Chiude il centro raccolta al Picchianti, potenziato l'orario di 'Livorno sud': tutte le novità

Leggi su Livornotoday.it

Chiusura delal, creazione di uno provvisorio in via dei Cordai e potenziamento di "Sud". Queste leche sono state annunciate da Aamps e che entreranno in vigore a partire da lunedì 3 febbraio. Lo 'stop' alla struttura in via degli Arrotini è.