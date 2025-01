Brindisireport.it - Riduzione di tariffe e abbonamenti: l'opposizione propone il suo piano della sosta

Esenzione del pagamentodalle 13:30 alle 15:30 e dalle 21:00 alle 8:00. Tariffa oraria di 1,50 euro per la prima ora e di un euro per le ore disuccessive, in zona rossa. Tariffa orario di un euro per la prima ora e di 50 centesimi, per le ore disuccessive. Queste alcune.