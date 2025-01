Quotidiano.net - Rfk al Senato, 'non sono un no vax'

Leggi su Quotidiano.net

"Nonun no vax": lo ha detto Robert Francis Kennedy Jr. alla commissione finanze delin una audizione per la sua conferma come ministro della sanita'. Citando un libro che ha scritto nel 2014, Kennedy ha detto: "la prima riga è 'nonanti-vaccino', e l'ultima riga è 'nonanti-vaccino'". Ma alcuni esponenti dem gli hanno contestato che in passato ha fatto dichiarazioni di segno opposto e ha abbracciato teorie cospirative.