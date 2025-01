Ilgiornaleditalia.it - Revolut, raggiunti 3 mln di clienti in Italia, conti deposito remunerati per consolidarsi come conto principale tra i cittadini, tassi fino al 3%

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nua la sua espansione in, dando la possibilità di passare a un IBANno per i vecchi, per coloro che apriranno unentro il 31 maggio, verrà offerto un interesse del 3% indipendentemente dal piano sceltoha raggiunto i 3 milioni diin Ital