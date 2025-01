Napolipiu.com - Repubblica – Manna in partenza per l’Inghilterra: blitz per Garnacho

Gli inglesi hanno chiuso per il danese del Lecce per 37.5 milioni. Il gioiello argentino può liberarsi:è pronto all'assalto decisivo.Si sblocca la pista! Come rivela La, il Manchester United ha sbloccato l'intricata situazione di mercato acquistando Dorgu dal Lecce per una cifra monstre: 37.5 milioni, bonus compresi.Una mossa che può spalancare le porte all'arrivo in azzurro del talento argentino. Gli inglesi devono far cassa e potrebbero dare il via libera alla cessione del classe 2004, sul quale Giovannista lavorando da settimane. Il gioiellino rappresenterebbe una plusvalenza piena per lo United, avendolo prelevato a costo zero dall'Atletico Madrid quando aveva appena 16 anni.Il ds azzurro non vuole perdere tempo: è pronto a volare a Manchester nelle prossime ore per chiudere l'operazione.