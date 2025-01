Padovaoggi.it - Rapina alla sala slot: gestore legato e derubato dell'incasso

Hanno atteso che nel locale non vi fossero clienti, poi sono entrati in azione."Lucky" di via Fiorita a Cadoneghe. Due banditi con il volto travisato da passamontagna e armati di coltello hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale nella notte tra il 28 e il 29.