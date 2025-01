Iltempo.it - “Rammarico, ma...”. La reazione di Carlo Conti sull'addio di Emis Killa a Sanremo

Leggi su Iltempo.it

«Prendo atto condella decisione didi ritirarsi da. Comprendo il suo stato d'animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al festival».commenta così, in un post sui social, la decisione didi ritirarsi da2025 dopo la notizia dell'indagine del daspo ai suoi danni. Nel frattempo la Rai ha chiarito che, dopo il ritiro di, i Big in gara resteranno 29. Un chiarimento che si è reso necessario perché il regolamento del Festival recita che «in caso di esclusione, da qualsiasi motivo determinata, il Direttore Artistico avrà l'insindacabile facoltà, valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai, di scegliere ed invitare, laddove le condizioni e le tempistiche consentano l'inserimento in gara, un altro Artista con relativa canzone nuova, ovvero di non procedere ad alcuna sostituzione».