Mondouomo.it - Quando l’Agenda Schiaccia il Tuo Benessere devi Saper Combattere lo Stress dei Viaggi di Lavoro.

Leggi su Mondouomo.it

L’idea di fare spessodipuò sembrare affascinante: voli in business class, hotel di lusso e pranzi di rappresentanza. Attenzione!!! Dietro questa facciata patinata, la realtà è spesso molto diversa. Ritmi frenetici, fusi orari sballati, cibo poco sano e una costante pressione per performare al massimo livello trasformano ogni trasferta in un incubo .